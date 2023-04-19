Москва экспериментировала с системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", которая изначально предназначена для защиты российских спутников, чтобы помешать работе Starlink в Украине.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретный доклад американской разведки, о котором стало известно благодаря утечке документов Пентагона.

"Данные разведки, поразительны, поскольку они, кажется, подтверждают то, о чем наблюдатели ранее только догадывались: что программа, якобы предназначенная для защиты спутников Кремля, может быть использована чтобы атаковать спутники противника", - пишет издание.

Неизвестно, связаны ли случаи перебоев в работе Starlink с "Тоболом" или это результат работы системы "Тирада-2".

Аналитики обнаружили не менее семи комплексов Тобол в России, все они расположены рядом с объектами, используемыми для отслеживания спутников.

Три из семи комплексов Тобол - под Москвой, близ Крыма и под Калининградом - потенциально могут использоваться для атак на Starlink за счет их относительной близости к Украине.

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Кроме того, сообщали, по мнению Данилова, Путин хочет "сделать перерыв", но в целом готовится к затяжной войне.