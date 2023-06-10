Сообщают о взрывах на временно оккупированной территории Херсонской области и работе ПВО в Крыму
Российские СМИ сообщают об ударах по неподконтрольной территории Херсонской области. На видео - прилет в одну из баз отдыха на Арабатской стрелке, на фото - в гостиницу на территории Железного Порта.
Назначенные Россией "власти" заявляют об ударе ракетами Storm Shadow.
Также крымские паблики пишут, что ракетные удары по тылам российских войск продолжаются на юге Украины. В Крыму сообщают о работе ПВО. Позже "власти" полуострова сообщили, что сбили две ракеты "Гром" украинского производства.
По данным экс-нардепа Царева, под один из ударов сегодня утром попал назначенный Россией "губернатор" Сальдо. Он не пострадал.
Напомним, этой ночью РФ обстреливала Одессу, есть погибшие.
Первые взрывы прогремели в Одессе вчера поздним вечером. В домах вылетели окна.
При этом Россия применяет новую тактику ракетного обстрела.
Тем временем война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.
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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.