Россия этой ночью применила новую тактику ракетного обстрела.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Ракеты были запрограммированы таким образом, что "наматывали круги вокруг городов".

"Какая цель? Рассредоточить внимание ПВО, выявить ее слабые места. "Шахеды" применяются для истощения боекомплекта, прощупывая слабые места нашей противовоздушной обороны", - говорит Игнат.

РФ пытается ввести в заблуждение ПВО Украины, запуская ракеты в одном направлении, затем меняя их направление, а потом разворачивая их обратно, куда они и летели изначально.

Напомним, что ночью 9 июня РФ выпустила шесть ракет и шесть "Шахедов".

В Житомирской области в результате атаки РФ есть повреждения.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.