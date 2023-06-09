В пятницу, 9 июня, войска РФ нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова, предварительно из комплекса С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Профильные службы работают на месте.

Как писала "Страна", ночью Харьковскую область атаковали "Шахедами", есть разрушения.

Также мы писали, как 6 июня россияне вновь обстреляли аммиакопровод в Харьковской области.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.