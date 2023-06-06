В Купянском районе Харьковской области снова обстреляли аммиакопровод.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, зарегистрировано шесть прилетов в район насосной станции возле села Масютовка.

"По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируемая", – написал губернатор.

Напомним, еще 5 июня в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела был поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация.

Сообщалось, что облако может разнести аммиак на расстояние до 2,5 километров. В общей сложности был риск утечки до 134 тонн аммиака. При этом эвакуацию жителей Купянского района из-за утечки аммиака после обстрела трубопровода прешили не проводить. Власти подготовились к потенциальной эвакуации 10 тысяч жителей района, но этого делать не пришлось, поскольку на станции сработали предохранительные клапаны.

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