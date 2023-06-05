Ночью россияне дважды обстреляли Никополь
Дважды за ночь 5 июня россияне обстреляли Никополь. Они обстреляли город из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Повреждены церковь и частное предприятие, девять жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач. Люди целы.
Также россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотником. "Шахед" был сбит украинскими военными.
Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.
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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.