Дважды за ночь 5 июня россияне обстреляли Никополь. Они обстреляли город из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены церковь и частное предприятие, девять жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач. Люди целы.

Также россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотником. "Шахед" был сбит украинскими военными.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.