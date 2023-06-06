Трубопровод с аммиаком был поврежден неподалеку от Масютовки (северо-восточнее Купянска), облако может разнести на расстояние до 2,5 километров.

Об этом сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.

Объемы утечки сейчас устанавливают.

"В общей сложности это может быть до 134 тонн аммиака", – сказал Сокол.

По его словам, на данный момент угрозы для населенных пунктов, подконтрольных Украине нет.

В то же время, по данным читателей "Страны", которые живут в этих районах, аммиакопровод расположен севернее Купянска, в районе села Кондрашовка.

Это гораздо ближе к Купянску, чем Масютовка.

Напомним, губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил о разгерметизации трубопровода с аммиаком из-за обстрелов под Купянском. По его словам, в области развернут штаб по ликвидации последствий ситуации.

Ранее мы публиковали инструкцию о том, как распознать отравление аммиаком и что делать в случае, если отравление произошло.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.