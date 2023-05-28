Спасатели ликвидировали возгорание после обстрела Купянского района. Фото: Telegram/DSNS_Kharkiv

В воскресенье, 28 мая, российские войска снова обстреляли Харьковскую область. Зафиксированы попадания в населенные пункты Купянского района. В частном секторе ранена женщина, загорелись две хозяйственные постройки.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, населенные пункты Купянского района оказались под интенсивными артиллерийскими обстрелами России.

"Враг попал в частный сектор с. Петропавловка, в результате чего загорелись две хозяйственные постройки на общей площади 60 кв. метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, спасатели добавили, что в результате обстрела частного сектора в с. Кучеровка Купянского района местная жительница 1949 года рождения получила осколочные ранения.

Последствия обстрела Купянского района под Харьковом

Последствия обстрела Купянского района под Харьковом

Последствия обстрела Купянского района под Харьковом

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