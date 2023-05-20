Сегодня примерно в 14:30 по Харькову был нанесен удар дроном-камикадзе "Ланцет".

Об этом сообщает в Фейсбуке прокуратура области.

По предварительным данным, беспилотник попал в здание объекта инфраструктуры в Слободском районе. Слободской район Харькова находится примерно в 40 километрах от российской границы.

"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи ОП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области зафиксировали последствия вражеской атаки", - сказано в посте прокуратуры.

Ранее об ударах "Ланцетами" по тыловым городам Украины не сообщалось. Судя по открытым данным, этот дрон обычно применяется на фронте против бронетехники. Предположительная дальность его полета составляет 40-70 километров.

Еще до войны мы подробно рассказывали, что известно о дроне "Ланцет".

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Ранее мы подводили итоги 450-го дня войны: "Встречный бой в Бахмуте, Шойгу на юге Украины, первые подвижки по передаче F-16 и фактор "Кинжала".

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