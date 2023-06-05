Как распознать отравление аммиаком и что делать в случае, если отравление произошло. Инструкция
В связи с разгерметизацией аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области приводим правила, как распознать отравление аммиаком и что делать в этом случае.
Первые признаки отравления аммиаком:
- насморк, кашель и удушье;
- учащенное сердцебиение, нарушенная частота пульса.
Как защититься от отравления аммиаком:
- одеться в плотную одежду, чтобы закрыть больше частей тела;
- надеть противогаз или увлажненную водой или раствором уксусной, лимонной кислоты марлевую повязку;
- ничего не касаться, не вступать в лужи;
- не открывать окна.
Первая помощь при отравлении аммиаком:
- вывести пострадавшего на свежий воздух;
- дать выпить теплого молока с боржоми или пищевой содой;
- обеспечить тепло и покой;
- в случае попадания в глаза промыть их водой;
- сделать примочки из 5% раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты;
- по возможности сменить одежду и промыть пораженные части кожи чистой водой.
Напомним, в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация. Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заверил, что угрозы для жителей Купянского района нет.
Ранее мы рассказывали, что под Бахмутом в результате российских обстрелов произошла утечка аммиака.
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