В связи с разгерметизацией аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области приводим правила, как распознать отравление аммиаком и что делать в этом случае.

Первые признаки отравления аммиаком:

насморк, кашель и удушье;

учащенное сердцебиение, нарушенная частота пульса.

Как защититься от отравления аммиаком:

одеться в плотную одежду, чтобы закрыть больше частей тела;

надеть противогаз или увлажненную водой или раствором уксусной, лимонной кислоты марлевую повязку;

ничего не касаться, не вступать в лужи;

не открывать окна.

Первая помощь при отравлении аммиаком:

вывести пострадавшего на свежий воздух;

дать выпить теплого молока с боржоми или пищевой содой;

обеспечить тепло и покой;

в случае попадания в глаза промыть их водой;

сделать примочки из 5% раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты;

по возможности сменить одежду и промыть пораженные части кожи чистой водой.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация. Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заверил, что угрозы для жителей Купянского района нет.

Ранее мы рассказывали, что под Бахмутом в результате российских обстрелов произошла утечка аммиака.

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