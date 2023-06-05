Аммиак опасен для жизни. Иллюстративное фото: delo.ua

В связи с разгерметизацией аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области приводим правила, как распознать отравление аммиаком и что делать в этом случае.

Первые признаки отравления аммиаком:

  • насморк, кашель и удушье;
  • учащенное сердцебиение, нарушенная частота пульса.

Как защититься от отравления аммиаком:

  • одеться в плотную одежду, чтобы закрыть больше частей тела;
  • надеть противогаз или увлажненную водой или раствором уксусной, лимонной кислоты марлевую повязку;
  • ничего не касаться, не вступать в лужи;
  • не открывать окна.

Первая помощь при отравлении аммиаком:

  • вывести пострадавшего на свежий воздух;
  • дать выпить теплого молока с боржоми или пищевой содой;
  • обеспечить тепло и покой;
  • в случае попадания в глаза промыть их водой;
  • сделать примочки из 5% раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты;
  • по возможности сменить одежду и промыть пораженные части кожи чистой водой.

Инфографика об отравлении аммиаком

Напомним, в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация. Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заверил, что угрозы для жителей Купянского района нет. 

Ранее мы рассказывали, что под Бахмутом в результате российских обстрелов произошла утечка аммиака.

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