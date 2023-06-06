Эвакуация жителей Купянского района из-за утечки аммиака после обстрела трубопровода проводиться не будет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что власти подготовились к потенциальной эвакуации 10 тысяч жителей района, но этого делать не пришлось, поскольку на станции сработали предохранительные клапаны.

"Благодаря этому утечка аммиака была относительно незначительной. В Масютовке замеры показали 7 нанограмм на кубометр. При безопасных значениях до 10 нанограмм. В Купянске аммиака в воздухе вообще нет. Угрозы жителям района и потребности в эвакуации нет. Облако с аммиаком унесло ветром в направлении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - сообщает Синегубов.

По его словам, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Напомним, 5 июня в Купянском районе Харьковской области в результате обстрела поврежден трубопровод с аммиаком, произошла его разгерметизация.

Ранее мы публиковали инструкцию о том, как распознать отравление аммиаком и что делать в случае, если отравление произошло.