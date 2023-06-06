Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщает о прилетах в Слободском и Шевченковском районах Харькова.

"Предварительно – ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало", – написал он.

Напомним, сегодня вечером в Харьковской области в результате обстрела разгерметизировался трубопровод с аммиаком.

Из-за участившихся обстрелов власти Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из приграничных населенных пунктов.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.