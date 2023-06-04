Две российские ракеты попали в аэродром вблизи Кропивницкого - ВСУ
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, куда попали две ракеты, которые не удалось сбить этой ночью. Удар был нанесен по аэродрому вблизи Кропивницкого.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
"Крылатые ракеты все не уничтожили, уничтожены четыре из шести. К сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого", - заявил Игнат.
Также есть поражение объектов в Сумской области.
Напомним, этой ночью Украина ночью подверглась новой воздушной атаке. Россия запустила шесть крылатых ракет и пять иранских дронов "Шахед", сбиты четыре ракеты и три беспилотника.
Также вчера Россия обстреляла Днепропетровскую область. В поселке Подгородном поврежден двухэтажный жилой дом, ранены пять несовершеннолетних вследствие ракетного удара. Состояние трех подростков сейчас медики оценивают как тяжелое. Сегодня утром из-под завалом достали тело двухлетней девочки.
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