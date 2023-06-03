Судя по всему, Украина намеренно скрывает время начала контрнаступления, тем самым пытаясь сбить войска РФ с толку и помешать им захватить инициативу. Такое заявление сделал Генштаб Сил обороны Эстонии.

Об этом сообщает ERR.

По данным эстонских военных, отчеты украинских, российских и международных источников о датах возможных активных действий со стороны Украины содержат несостоятельную информацию. В то же время, боевые операции продолжаются на всей линии фронта, включая локальные столкновения. Украинские силы продолжают подготавливать почву для будущих действий, стремясь занять лучшие позиции, нарушить командование и логистику противника, а также нейтрализовать технику, способную причинить вред наступлению, особенно противовоздушную оборону, артиллерию и танки, сообщает эстонский Генштаб.

Они также отмечают сокращение числа атак со стороны российских сил на востоке Украины с февраля этого года, а после 19 мая активность россиян еще более снизилась, при этом проводится перегруппировка войск.

"Скорее всего, в этом году РФ сконцентрируется на полном захвате Донецкой области. В связи с этим, вероятно, не позднее осени россияне будут оказывать сильное давление на украинские позиции на линии Часов Яр – Северск – Торское", – заявили эстонские военные.

Кроме того, эстонская разведка прогнозирует, что в ближайшем будущем Россия, скорее всего, объявит о новой волне мобилизации.

По данным WP, украинские саперы по ночам разминируют собственные поля обороны перед ожидаемым контрнаступлением.

Напомним, сегодня вышло интервью WSJ, в котором Зеленский заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, хоть и не дождались всего обещанного вооружения от союзников.

Он также отметил, что Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы люди перестали погибать от обстрелов.