В пригороде Днепра из-под завалов достали тело двухлетней девочки - ОВА
В результате вечерней ракетной атаки в окрестностях Днепра погибла двухлетняя девочка. Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Подгородном, куда накануне был прилет.
Об этом сообщил губернатор Сергей Лысак.
Всего пострадали 22 человека, из них 5 – несовершеннолетние.
Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.
Как уточняют власти Днепропетровской области, удар наносился ракетой "Искандер".
Кроме того, ночью над Днепропетровской областью сбили 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, вероятно, "Шахед".
По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Загорелись два автомобиля, пожары уже потушили. Повреждены 3 многоэтажки, ресторан, линии электропередач, без жертв.
Напомним, вчера Россия нанесла ракетный удар по поселку Подгородное под Днепром.
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