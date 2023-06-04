Минобороны РФ подтвердило вечерние и ночные ракетные удары по Украине. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях российского ведомства.

Заявляется, что "нанесен групповой удар по объектам противника на военных аэродромах, радиолокационные посты, поражены украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами" (Украина ранее заявляла об ударе по военному аэродрому под Кропивницким).

Также минобороны подтвердило удар по Днепру. Утверждается, что "поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов" (удар пришелся между двумя жилыми домами, погибла 2-х летняя девочка, ранение получили 22 человека).

Также утверждается о "поражении пунктов управления украинских войск в районе Славянска и Сум".

Напомним, этой ночью Украина ночью подверглась новой воздушной атаке. Россия запустила шесть крылатых ракет и пять иранских дронов "Шахед", сбиты четыре ракеты и три беспилотника.

Война в Украине идет 466-й день. Мы следим за новостями 4 июня 2023 года в своем онлайне.

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