Мэр Днепра Борис Филатов пожаловался, что после ракетных атак жители города разбивают себе уцелевшие окна молотком, чтобы мэрия ставила им новые, более современные и качественные.

Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

Как утверждает мэр, поскольку предприятия города, на балансе которых находится часть домов, сейчас нередко в затруднительном положении, замена окон в городе после обстрелов часто производится из фонда городского главы. Причем вылетают, в основном, окна старые, деревянные. А мэрия ставит новый металлопластик.

"Приходят граждане: "Борис Альбертович, мы из соседнего дома, у нас тоже окна вылетели, но ваши подчиненные ничего не делают". Вызываю подчиненных. Ору. Подчиненные молчат. Переминаются с ноги на ногу. "Как бы вам так рассказать, чтобы вы поверили? Дело в том, что этот дом действительно по соседству от пострадавшего от взрыва, но через три улицы. Туда взрывная волна не дошла. Просто граждане, зная, что всем ставят новые металлопластиковые окна, выбили стекла молотком. Во всем подъезде", - пишет Филатов.

По словам мэра, это реальные случаи, с которыми столкнулись коммунальщики, занимающиеся ликвидацией последствий обстрелов города.

"Я уже сравнивал себя с камбалой, которая лежит на дне и вращает глазами. И тут из-под дна стучат", - добавил Филатов.

Напомним, ранее Борис Филатов сообщил, когда начнут выплачивать материальную помощь пострадавшим от ракетного удара в Днепре.

Также Филатов показал последствия удара по автобусному парку Днепра и рассказал, как решается проблема с транспортом.