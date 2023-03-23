В Бородянке Киевской области, жители заявляют, что им приходится надеяться только на свои силы. Они жалуются на бездействие чиновников по восстановлению разрушенных домов и говорят, что от власти нет никакой помощи.

По словам местного жителя Александра Пинчука, за год после освобождения Бородянки в городе ничего не изменилось.

"Бородянка как была разрушенной так разрушенной и остается. Единственное, что за это время сделали, демонтировали несколько домов. Больше никто ничего не делает. В Бородянке только скандалы, интриги, расследования", - рассказывает Пинчук.

"Помогите восстановить наш дом", - написано на английском на воротах дома

По словам жителей Бородянки, не все дома в городе нуждаются в капитально ремонте, но и их никто не ремонтирует.

"Есть дома у которых только повреждена крыша, достаточно ее перекрыть и люди смогут нормально жить. Но из-за того что никто ничего не делает, верхние этажи многоквартирных домов из-за дождей начало затапливать. У людей на потолках и стенах появился грибок и плесень, этого можно было избежать. Такие работы не требуют миллионных инвестиций, но и здесь власть бездействует. Мы понимаем, что в стране продолжается война, но лучше сейчас сделать менее дорогостоящие работы чем потом вкладывать миллионы гривен", - рассказывает жительница Бородянки Ольга Писковец.

Жители Бородянки говорят, что за год власть реализовала программу по замене окон в пострадавших домах, но и здесь не обошлось без скандалов.

"Окна меняли только тем людям которые написали соответствующие заявления. Но в большинстве случаев власть только покупала новые окна, демонтажем старых и установкой новых занимались сами жильцы. Из-за большого спроса на такие работы, цены на установку окон сильно выросли, у многих не было денег, чтобы сделать это за свой счет, так люди и остались без окон",- рассказывает пенсионерка Татьяна.

Жители Бородянки жалуются, что из города делают "Музей войны под открытым небом".

"Каждую неделю в Бородянку приезжают такие-то делегации, все фотографируются, выражают свое сочувствие, но по факту никто ничего не делает. Рассчитываем только на свои силы", - возмущается Татьяна.

Аналогичная Бородянке ситуация и в Горенке под Киевом, где люди живут в разрушенном доме без света и тепла. У многих людей спустя полгода после освобождения в домах нет и воды.

Также мы писали, как в Буче разваливается дом, в который попала авиабомба.

При этом в Киеве дом на Лобановского, в который попала ракета в начале войны, восстановили.

Жительница дома рассказала, как его восстанавливали после попадания ракеты.