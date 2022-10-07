В Горенке Киевской области спустя полгода после освобождения люди продолжают жить в полуразрушенных многоэтажках без воды, электричества и газа.

"Страна" побывала в Горенке в двух многоквартирных домах по улице Садовая, 21.

7 марта во время наступления армии РФ россияне сбросили на один из жилых дом авиабомбу, а по второму выстрелили несколько раз из танка из-за чего дома частично обрушились.

К счастью, тогда никто не пострадал - всех жильцов заранее эвакуировали.

Сразу после освобождения Киевской области многие жильцы дома на Садовой, чьи квартиры уцелели, вернулись в свои жилища. Но по истечению пяти месяцев дома так и не начали восстанавливать. В них отсутствуют какие-либо коммуникации. Выбиты почти все окна. По возможности люди заклеивают их плёнкой.

Жильцы жалуются, что по состоянию на 7 октября они не получили заключение об обследовании технического состояния домов, из-за чего они не могу получить компенсацию и статус потерпевших.

"Никому до нас нет дела, мы когда видимся с соседями то только плачем друг к другу. Нам продолжают начислять платежки за доставку газа",- возмущается Татьяна.

По словам женщины, уже больше месяца местные органы самоуправления обещают им построить модульный городок, но за месяц только разровняли земельный участок.

"Обещали, что к концу месяца все построят, но не уточнили к концу какого месяца. Месяц назад начали активно строить, разровняли площадку, протянули к ней электричество, но спустя неделю работа остановилась. Причин нам никто не объясняет",- жалуется Татьяна.

По словам жителей дома, из-за отсутствия окон, отопления, многочисленных трещин в стенах в их квартирах очень сыро.

"В доме везде грибок, плесень. Вещи, постель, все мокрое от сырости. В комнатах температура как на улице. С каждой ночью становиться все холоднее. А до нас никому нет дела. Альтернативное жильё нам не предлагают. В таких условиях проживает 21 семья", - рассказывает Нина.

По словам жителей дома на Садовой, они очень надеяться, что модульный городок успеют построить к началу заморозков.

Ранее пенсионерка из Горенки рассказала, как она и ее село пережили бои. Как писала "Страна", 10 апреля появилось видео из освобожденной Горенки под Киевом, сделанное с высоты птичьего полёта.

Тем временем война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.