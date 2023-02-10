Елена Чумакова, жительница восстановленного дома на проспекте Лобановского в Киеве, в который в начале войны попала ракета, рассказала, что работы по восстановлению поврежденных этажей заняли около семи месяцев.

Об этом киевлянка сообщила "Стране".

"От ракетного удара было разрушено четыре этажа, это пять квартир. Но для их восстановления пришлось демонтировать еще четыре этажа, это еще шесть квартир и несколько коммерческих помещений", - рассказывает Елена.

По словам Чумаковой, в доме восстановлены все коммуникации, заменены лифты.

"Продолжаются работы по ремонту квартир. Местные власти предложили всем владельцам пострадавших квартир сделать ремонт за государственный счет, но не все согласились. Кто-то сказал, что будет делать ремонт за собственные деньги, кто-то попросил помочь частично", - говорит Елена.

Она добавила, что деньги на ремонт в руки никто не давал, а составлялась смета на закупку необходимых материалов и их закупали местные власти.

Ранее "Страна" писала, что в поврежденном доме на Лобановского сначала планировали снести верхние этажи. Но затем от этой идеи отказались.

Мы публиковали фото восстановленного здания.