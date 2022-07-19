В поврежденном доме, в результате обстрела на улице Лобановского в Киеве, снесут верхние этажи. Об этом в комментарии "Стране" рассказала жительница пострадавшего дома Елена Чумакова.

Дом по адресу проспект Лобановского, 6а в Киеве первым пострадал от российской ракеты. 26 февраля в дом попала ракета, в результате удара были разрушены несколько этажей, после чего людей эвакуировали, к счастью, обошлось без погибших.

"Демонтировать нужно все этажи, которые расположены над местом удара и построить из заново",- рассказывает Елена Чумакова. По словам женщины, реконструкцию дома нужно произвести до начало отопительного сезона.

"У нас своя котельная, если мы не закончим все работы до зимы, мы не сможем ее запустить, а соответственно все начнёт разрушаться и мы можем столкнуться ещё с большими проблемами, чем у нас есть сейчас", - рассказывает Елена.

Демонтировать будут с воздуха, осторожно вырезая небольшие куски бетонных конструкций.

Как писала "Страна", разрушенную ракетным ударом многоэтажку на Лобановского восстановят к осени, часть дома разберут.

Также "Страна" писала, как в начале марта в Киеве ракета упала у отеля "Ибис" возле центрального жд-вокзала.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.