В понедельник, 5 июня, из-за обстрела Херсона погиб мирный житель.

Об этом сообщил Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"Около 10 утра армия рф вновь обстреляла областной центр – попали в одно из предприятий. Из-за вражеских ударов травмы несовместимы с жизнью получил 55-летний охранник, находившийся на рабочем месте" - сообщил Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что россияне обстреляли Херсон, пострадал жилой дом.

Перед этим после ночного обстрела Херсона из РСЗО были повреждены многоэтажки, частные дома и авто.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.