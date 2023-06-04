В ночь на воскресенье, 4 июня, во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой прозвучали взрывы. Местная "власть" объяснила это атакой БПЛА и работой ПВО, а также сбитой целью.

Об этом сообщают российские СМИ.

В крымских пабликах ночью писали о звуках взрывов в районе Джанкоя, возле которого расположена авиабаза российских военных. В соцсетях сообщали о вероятной работе противовоздушной обороны.

Позже появилось объяснение происходящего от "советника главы Крыма" Олега Крючкова. Он заявил, что в Джанкое был сбит дрон.

"Беспилотник сбит в Джанкое в Крыму. В нескольких частных домах повреждены стекла", - заявил Крючков.

Напомним, в середине мая сообщалось, что беспилотник атаковал железную дорогу под Джанкоем - недалеко от станции Соленое Озеро. Дрон оборвал контактные провода и упал недалеко от железнодорожного полотна, не повредив его. Но движение поездов приостановили.

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