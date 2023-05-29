Появилось объяснение дыма, который видели на днях у Крымского моста. Разведка Великобритании считает, что это была созданная россиянами дымовая завеса.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Заявляется, что Россия 24 мая провела учения по обеспечению безопасности вокруг моста. Созданная завеса частично скрыла мост.

Дымовая завеса была создана с помощью генераторов дыма на грузовиках ТДА-3, предположительно при участии 28-й бригады сил ядерной, биологической и химической защиты РФ.

Военная доктрина РФ придает большое значение использованию дыма для маскировки, считают в разведке Британии.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк дал понять, что Украина причастна к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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