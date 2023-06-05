В ночь на 5 июня Херсон подвергся мощному обстрелу российских войск из РСЗО. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Погибших и пострадавших нет, но в ходе обстрела повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили местных жителей.

Ранее мы писали, что на днях войсками РФ был обстрелян Днепровский район Херсона. Ранения получили двое жителей.

А в середине мая в Херсонской области при обстреле погибли двое мужчин и пятилетний ребенок. Они стояли возле магазина.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.