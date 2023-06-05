Россияне ударили ночью по Херсону из РСЗО. Повреждены многоэтажки, частные дома и авто
В ночь на 5 июня Херсон подвергся мощному обстрелу российских войск из РСЗО. Обошлось без жертв.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Погибших и пострадавших нет, но в ходе обстрела повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили местных жителей.
Ранее мы писали, что на днях войсками РФ был обстрелян Днепровский район Херсона. Ранения получили двое жителей.
А в середине мая в Херсонской области при обстреле погибли двое мужчин и пятилетний ребенок. Они стояли возле магазина.
Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.
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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.