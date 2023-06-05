В ночь на 5 июня в Белгородской области РФ возник пожар на энергетическом объекте.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным местных Telegram-каналов, горела подстанция недалеко от Болховца. На нее с дрона сбросили взрывчатку. Сообщается об одном пострадавшем.

В то же время Гладков заявил, что отключений света в регионе не было.

Ранее мы писали, что в Шебекино под Белгородом РФ после прилета возник пожар на предприятии, сгорели десять авто.

Также в Белгородской области под обстрел попал пункт временного размещения жителей. Есть погибший и раненые.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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