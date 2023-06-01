Утром 1 июня войсками РФ был обстрелян Днепровский район Херсона, ранены двое жителей.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

26-летний херсонец получил ожоги рук, у 41-летнего мужчины - травма от взрывной волны и осколочные ранения.

Удар по жилому дому был совершен в 4 утра. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

Также мы сообщали, что утром того же дня РФ обстреляла транспортное предприятие в Днепропетровской области.

После очередного ракетного удара в Торецке повреждены девятиэтажка, библиотека и больницы.

Только за минувшие сутки от обстрелов РФ погибли четыре мирных жителя, 34 были ранены.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.