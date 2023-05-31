Утром 31 мая в Межирецкой громаде Павлоградского района Днепропетровской области прогремел взрыв. Враг атаковал транспортное предприятие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Легкое ранение получил 8-летний мальчик. Он лечится дома. Есть разрушение. Информация уточняется.

Также вчера поздно вечером армия РФ обстреляла Никопольский район. На Марганецкую громаду россияне сбросили снаряды из БПЛА. Люди не пострадали.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводил итоги вчерашего дня.