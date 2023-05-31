В Торецке Донецкой области в результате обстрела РФ ранен один человек, повреждены 9-этажка, библиотека, два медучреждения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.

Всего за сутки из-за обстрелов погиб один житель Донецкой области еще шесть - ранены:

На Донецком направлении один человек ранен,

Два человека ранены в селе Константиновка Марьинской громады,

На Горловском направлении один человек погиб;

Один человек ранен в Часовоярской громаде.

Ранее Константиновку в Донецкой области за день несколько раз обстреляли из артиллерии, ранена женщина.

29 мая в Торецке после обстрела фугасными авиабомбами погибли два человека.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.