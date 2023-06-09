Харьковскую область ночью 9 июня массировано атаковали "Шахедами".

Об этом сообщает губернатор Синегубов.

Под ударом были объекты инфраструктуры Богодуховского района, после чего произошли пожары. Ранения получил мужчина 33 лет.

Напомним, что ночью РФ выпустила шесть ракет и шесть "Шахедов" по Украине.

Обломки ракеты повредили несколько домов в Житомирской области в Звягеле. Там есть погибший.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.