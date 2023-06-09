Ночью 9 июня во время воздушной тревоги в Житомирской области силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

В результате падения обломков в городе Звягель разрушен один дом, повреждены еще 12 жилых домов.

В результате происшествия один человек погиб и три человека были травмированы.

Напомним, что сегодня ночью всего РФ выпустила по Украине шесть ракет и шесть "Шахедов".

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.