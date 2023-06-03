СБУ задержала чиновника Херсонской ОВА, который работал на российскую сторону. Во время оккупации региона он ездил в Москву на "курсы повышения квалификации". После освобождения областного центра фигурант сначала "прятался в тени", а затем снова устроился в местную ОВА.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В период временной оккупации города мужчина добровольно согласился войти в созданное агрессором "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области". Его "обязанности" включали подготовку так называемых "экспертиз финансовой деятельности предприятий", необходимых для фальсификации дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний в захваченной части региона.

Суд принял решение о его содержании под стражей.

Ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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