В Кировограде СБУ раскрыла мошенническую схему уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Региональные должностные лица ОАО "Кировоградгаз" фиктивно нанимали на работу мужчин призывного возраста, чтобы "забронировать" их от мобилизации.

Кроме того, эти "фейковые" сотрудники получали зарплаты. В результате этой схемы должностные лица украли около 400 тыс. грн.

Председателю правления и руководителю отдела кадров предъявлено обвинение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или злоупотребление служебным положением).

Как мы писали, СБУ сообщила о подозрении блогерам, снимавшим видео работы ПВО во время обстрела Киева. Сегодня блогера Инну Воронову, снимавшую работу ПВО, суд отправил под домашний арест на два месяца.

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