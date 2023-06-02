Соломенский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца певицу и блогера Инну Воронову Она 16 мая опубликовала в Инстаграме видео во время воздушной атаки, на нем оказалась работа ПВО в Киеве.

Защита заявила, что будет обжаловать решение Соломенского суда Киева о круглосуточном домашнем аресте. Об этом заявил адвокат певицы Богдан Хмельницкий.

"Мы просили суд чтобы он присудил личное обязательство Вороновой, но как видим суд принял другое решение. Инна мать которая воспитывает двух несовершеннолетних детей. А также открыт вопрос, что делать Вороновой во время воздушной тревоги. По решению суда Инна не имеет права покидать свой дом. А что ей делать в случае угрозы, куда ей бежать со своими детьми", - заявил Хмельницкий.

Сама Инна Воронова от комментариев отказалась.

Арест на два месяца определен мерой пресечения на время проведения досудебного расследования.

Вчера Соломенский суд Киева не смог заседать из-за отсутствия электричества в здании суда и невозможности вести видеофиксацию.

Ранее Инне Вороновой и еще трем блогерам, снимавшим работу ПВО на видео, объявили подозрение.

Она записала несколько видео в свое оправдание, попросив СБУ не уничтожать ее судьбу.

Также после обысков СБУ она возмутилась, что все говорят только о ней, но не привлекают к ответственности известную актрису Ксению Мишину, которая, по словам Вороновой, также 16 мая снимала работу ПВО. Тогда, по данным американских СМИ, был поврежден комплекс "Пэтриот".

Мы сообщали о шести блогерах (помимо Вороновой), с которыми провели беседу в СБУ.

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