Соломенский суд Киева перенес на завтра на 10:30 судебное заседание по избранию меры пресечения певице Инне Вороновой, которая опубликовала видео работы ПВО из-за отсутствия электричества в здании суда.

Сама Воронова прокомментировала это так. "Вселенная это не воспринимает", имея ввиду, избрание ей меры пресечения.

По словам адвоката Вороновой, прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для Вороновой.

Заседание перенесли из-за того, что в суде пропало электричество и стало невозможно вести видеофиксацию.

Заседание проводили в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Адвокат Вороновой Богдан Хмельницкий, в свою очередь настаивал на том, чтобы заседание проводили в открытом режиме, но суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Перед началом заседания, адвокат Вороновой заявил, что он будет ходатайствовать о личном обязательстве Вороновой, так как она одна воспитывает несовершеннолетнего сына и за ним нужно присматривать, водить в школу. Сына Воронова привела с собой в суд.

Напомним, что вчера Инне Вороновой и еще трем блогерам, снимавшим работу ПВО на видео, объявили подозрение.