В Украине суды все активнее выносят приговоры за уклонение от мобилизации: только за последний месяц в реестре судебных решений появилось около сотни приговоров военнообязанным мужчинам, которые уклонились от призыва на военную службу.

В большинстве случаев суды признают уклонистов виновными в нарушении Уголовного кодекса, назначают наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

Аналогичные приговоры выносятся в отношении уклонистов, которые пошли на сделку со следствием.

Так, Кельменецкий райсуд Черновицкой области подтвердил сделку со следствием обвиняемого, получившего повестку, но не явившегося на сборы. Мужчина признал свою вину и пошел на сделку с обвинением. Суд вынес приговор: три года лишения свободы. Но освободил от наказания с испытательным сроком два года.

Городоцкий райсуд Львовской области вынес аналогичное решение по обвинению военнообязанного, который после прохождения медкомиссии, где был признан годным к военной службе, не явился в военную часть и категорически отказался от получения повестки. Суд принял во внимание, что мужчина содержит двух несовершеннолетних детей и мать пожилого возраста.

Военнообязанный житель Мукачево также был осужден на три года и освобожден от наказания с испытательным сроком на год за то, что прошел медкомиссию, его признали годным, однако на сборы он не явился, поскольку боится быть мобилизованным и принимать участие в военных действиях. Мукачевский горрайсуд также принял во внимание наличие у военнообязанного несовершеннолетнего ребенка.





А вот в городе Тлумач Ивано-Франковской области в аналогичной ситуации вынесли приговор в виде лишения свободы на полтора года, поскольку уклонист официально не работает, не женат и не имеет детей.

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