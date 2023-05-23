Военкомы в Украине - "миллиардеры", а спецслужбы раздают повестки за критику власти.

Об этом рассказал в интервью журналисту Сергею Пейчеву один из членов батальона "Братство" с позывным Гога (подразделение специализируется на диверсиях в российском тылу).

"На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам. Делаются справки за 12 тысяч долларов, в них пишется, что ты на три месяца непригоден к службе, и ты фактически с ней выезжаешь", - рассказал военный.

По его словам, чиновник был сперва снят с должности, затем "за взятку" восстановлен.

"Сейчас бог в районе - это военком... У них обогащение. Они сейчас нормально заработают за войну и спетляют. Если начнется что-то похуже, как было весной прошлого года, как в Киеве, их уже не будет в Украине. У каждого мэра и военкома, я думаю, паспорт иностранца уже лежит", - говорит Гога.

Также, по его словам, военкоматы используются для давления на неугодных: "Если ты что-то сказал против власти, написал, то тебе тут же повестка". Это делают спецслужбы на местах, в том числе против волонтеров, которые помогают фронту, но недовольны местным руководством.

По его мнению, военкомов нужно отправлять "в окопы с бойцами, а наших раненых парней - в военкоматы".

Кроме того, Гога считает, каждый, кого военкомы насильно "пакуют" в армию - потенциальный дезертир. "Это потенциальный СЗЧ-шник (самовольно оставивший часть - Ред.) и из-за него погибнет порядка десятка человек", - заявил боец, комментируя массовую уличную мобилизацию.

Ранее другой украинский военный также рассказывал о коррупции на "откосе" от мобилизации.

При этом в апреле сообщалось, что Владимир Зеленский поручил отправлять военкомов с тыла на фронт.