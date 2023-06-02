В Ровенской области СБУ задержала бывшего десантника-афганца, подозреваемого в работе на КГБ Беларуси. Сообщается, что он шпионил за северной границей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный - бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск СССР, участник афганской войны. Он уже давно проживает в Украине, имеет вид на жительство.

Завербовали его, как сообщается, в начале войны. Он сообщал в Минск об обороне северных границ Украины и перемещении военной техники.

Задержали его во время попытки передачи данных.

Ранее СБУ сообщила о подозрении блогерам, снимавшим видео работы ПВО во время обстрела Киева.

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Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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