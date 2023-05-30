Суд обязал ГБР открыть уголовное дело за госизмену в отношении президента Владимира Зеленского и ряда других представителей власти.

Об этом сообщает нардеп Гео Лерос в своем телеграм, который и подал иск. Он обвиняет Зеленского в назначении агентов ФСБ в СБУ.

Напомним, что Лероса отстранили от заседаний парламента после того, как во время рассмотрения вопроса о назначении главы СБУ Василия Малюка, нардеп "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака".

После этого нардеп обратился в суд для обжалования решения о его отстранении от участия в заседаниях парламента.

Верховный суд признал решение незаконным, но Рада подала апелляцию.

Тем временем война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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