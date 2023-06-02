Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает бизнес-партнера Игоря Коломойского и бывшего мужа певицы Веры Брежневой Михаила Кипермана в присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты" в первый же день начала войны.

Об этом СБУ сообщает в своем Telegram-канале.

Спецслужба информирует, что разоблачила масштабную схему присвоения денег, к которой причастен бывший член наблюдательного совета компании Михаил Киперман.

Как считает следствие, по его инициативе со счетов "Укртатнафты" было выведено почти 600 млн в гривневом эквиваленте. Сообщается, что это было сделано в первый день войны. 24 февраля 2022 года "Укртатнафта" перечислила на счет подконтрольной европейской компании почти 600 млн грн, которые предназначались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тысяч тонн сырой нефти.

На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.

Для реализации сделки бывший топ-менеджмент "Укртатнафты" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа. Таким образом организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти, считают в СБУ.

На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета "Укртатнафты" и фактическому владельцу компании-нерезидента Михаилу Киперману.

Как говорится в сообщении, в настоящее время Киперман скрывается за границей. В этой связи будет решаться вопрос об объявлении его в международный розыск.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре обнаружили подвал с "черной бухгалтерией" по делу "Укрнафты" и "Укртатнафты". Компании не платили государству стоимость акциза на бензин, хотя в цену для потребителей он был заложен.

А во время обысков у Игоря Коломойского СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".