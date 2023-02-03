В Днепре обнаружено помещение, где была спрятана "черная бухгалтерия" одной из компаний, связанной с делом Укрнафты и Укртатнафты.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данному делу на днях прошел обыск у Игоря Коломойского. Найдены документы связанных с ней предприятий и печати. Также СБУ сообщила о подозрении главному бухгалтеру "Укртатнафты".

Сообщается, что женщина находилась ь в Ужгородском районе на Закарпатье. Ее подозревают в причастности к присвоению 40 млрд грн в Укрнафте и Уртатнафте.

По одной из схем, компании не платили государству стоимость акциза на бензин, хотя в цену для потребителей он был заложен.

Напомним, в среду генпрокурор Игорь Костин сообщал, что подозрение получил и.о. первого замглавы правления "Укртатнафты". Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

В тот же день СБУ заявило, что по результатам обысков у Игоря Коломойского разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Ранее "Страна" пиала о подоплёке массовых обысков у чиновников, Коломойского и Авакова.