В пятницу, 9 июня, в сети появилось видео вчерашнего прилета в Умани, снятое внутри супермаркета, рядом с которым упала ракета.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, как люди в спешке покидают торговый зал. Есть обрушения части конструкций в зале.

Напомним, накануне вечером в Умани зафиксировали два прилета. Ранения получили восемь человек, двое из них тяжелые. Пострадали промышленный объект и автомойка. Местные паблики показывали пожар после прилета в магазине сети АТБ.

ВСУ сообщали, что удар наносился двумя "Калибрами".

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.