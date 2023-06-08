Около 20:30 поступили сообщения о взрывах в Умани.

Вскоре руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил прилеты по городу.

По его данным, в результате обстрела были два прилета, ранения получили восемь человек, двое из них тяжелые.

Кроме того пострадали промышленный объект и автомойка. На последней в результате попадания возник пожар.

А местные телеграм-каналы публикуют пожар после прилета в магазине сети АТБ

Ранее в апреле в результате удара была разрушена многоэтажка. Тогда погибли 23 человека, среди них шестеро детей.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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