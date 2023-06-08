Донецкая областная прокуратура сообщила обновленные данные по жертвам в Украинске после вчерашнего вечернего обстрела. В своем доме погибла семья: дедушка, его сын и 4-летний внук.

Об этом пишет 8 июня пресс-служба прокуратуры в Facebook.

Еще две девочки и двое мальчиков, в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет, получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения. Также на месте была оказана медицинская помощь раненому 27-летнему мужчине.

Ранее мы рассказывали, что накануне очередному обстрелу со стороны РФ подвергся Авдеевский коксохимический завод.

А в Сумской области после обстрела РФ под завалами погибли два человека.

Война в Украине идет 470-й день. Мы следим за новостями 8 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.