В Сумской области во время ликвидации последствий удара РФ спасатели освободили из-под завалов двух человек и деблокировали тело погибшего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели сообщают, что 7 июня в одном из населенных пунктов Сумского района произошло разрушение и возгорание дома в результате обстрела со стороны РФ.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Из-под завалов освободили двух человек, которых передали медработникам. По дороге в больницу один человек погиб.

Также из-под завалов было деблокировано тело погибшего мужчины.

Напомним, что сегодня утром российские войска дважды обстреляли Никопольский район.

Вчера россияне вновь обстреляли аммиакопровод в Харьковской области.

Как писала "Страна", в середине мая россияне также обстреляли Сумскую область, повредив линию электропередач и Центр предоставления админуслуг.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.