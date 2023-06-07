В Сумской области после сегодняшнего обстрела РФ под завалами погибли два человека
В Сумской области во время ликвидации последствий удара РФ спасатели освободили из-под завалов двух человек и деблокировали тело погибшего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели сообщают, что 7 июня в одном из населенных пунктов Сумского района произошло разрушение и возгорание дома в результате обстрела со стороны РФ.
Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
Из-под завалов освободили двух человек, которых передали медработникам. По дороге в больницу один человек погиб.
Также из-под завалов было деблокировано тело погибшего мужчины.
Напомним, что сегодня утром российские войска дважды обстреляли Никопольский район.
Вчера россияне вновь обстреляли аммиакопровод в Харьковской области.
Как писала "Страна", в середине мая россияне также обстреляли Сумскую область, повредив линию электропередач и Центр предоставления админуслуг.
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