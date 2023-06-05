Противоречивые данные приходят сегодня, 5 июня, из Новой Таволжанки в Белгородской области РФ.

Российские власти вчера заявили, что изгнали "украинскую ДРГ" из населенного пункта. Но "Русский добровольческий корпус" сегодня опубликовал видео, в котором утверждал, что контролирует Новую Таволжанку.

При этом дата съемки не указана и на видео не озвучивается.

Ближе к вечеру губернатор области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос об эвакуации из обстреливаемых районов, заявил, что точно о ситуации там сказать не может.

"Знаю, что около ста человек находились, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию", - сказал он.

Цитату Гладкова можно толковать двояко: например, в том ключе, что гражданские власти туда пока доступа не имеют из-за обстрелов. При этом отдельные телеграм-каналы ее трактуют как то, что РФ не контролирует поселок.

Российские военные паблики пишут, что Новая Таволжанка контролируется Россией, а бои идут прямо на границе, у деревни Староселье. И говорят, что заявления "РДК" о контроле над населенным пунктом - это фейк.

Российское издание "Комсомольская правда" сегодня вечером опубликовало фоторепортаж из Новой Таволжанки, где, как утверждается, журналисты пообщались с местными жителями и попали под обстрел. Судя по репортажу, населенный пункт находится под контролем РФ.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, в Кремле не определились, как реагировать на рейды в Белгородской области.

Ранее мы анализировали, что означают обстрелы Белгородской области и какие будут последствия.