Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения для "ликвидации украинских ДРГ".

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащённые новейшей техникой, обученные, экипированные безотказным оружием и готовые выполнить любой приказ верховного главнокомандующего. Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждём приказа!" - заявил Кадыров.

Напомним, ранее о готовности отправить на границу Белгородской области своих подопечных заявлял куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он сказал, что "вагнеровцы" могут действовать на российской территории без разрешения российского военного командования.

Как мы писали, 3 июня в России сообщили об обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в регионе за сутки погибли пять человек.

А 4 июня в Минобороны РФ заявили о выявлении в Белгородской области ДРГ.