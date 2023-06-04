Бельгия потребует разъяснений от Украины из-за использования оружия ее производства во время рейда "добровольцев" на территорию Белгородской области.

Об этом пишет газета Le Soir.

"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", - сказано в заметке издания.

Как указали в Брюсселе, оружие предназначалось исключительно для использования Вооруженными силами Украины с целью "защиты своей территории и населения". Это прямо прописано в сопроводительных документах для каждой поставки оружия Киеву, отметили в Le Soir.

Напомним, газета The Washington Post писала, что у российских добровольцев, атаковавших область в конце мая с территории Украины, были винтовки производства Бельгии, а также оружие и техника из США и Чехии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не менее пяти украинских ДРГ заходили на территорию региона.

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