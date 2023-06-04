Власти Польши открестились от воюющих в Украине добровольцев-поляков, которые побывали в Белгородской области РФ. В Варшаве заявили, что они не имеют никакого отношения к официальным военным силам Польши.

Об этом написал в Твиттере пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.



"Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением", - сказано в посте.

Жарин также добавил, что действия этих людей в Украине не следует ассоциировать с властями в Варшаве.

Ранее воюющий на стороне Украины Польский добровольческий корпус опубликовал видео своего участия в рейде в Белгородскую область 22 мая. Об участии поляков в прорыве в регион заявлял и его губернатор Вячеслав Гладков.

Однако "Русский добровольческий корпус" утверждает, что члены "Польского добровольческого корпуса" через российскую границу не переходили.

"Что касается боевых действий на территории Российской Федерации, бойцы ПДК обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины", - говорится в заявлении РДК.