Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина отстранен от должности после его заявления о Волынской резне.

Об этом пишут польские СМИ.

Лукаш Ясина формально был в отпуске, но на неопределенный срок. RMF24 же сообщает, что в действительности он отстранен от должности и уже не вернется на пост пресс-секретаря министерства.

Ранее в интервью ONet Ясина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений и большего раскаяния в волынской трагедии. Он также напомнил о христианской формуле истинного примирения, которая звучит как: "Прощаем и просим прощения".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий в Варшаве, посвященных годовщине Волынской резни, заявил, что поляки не будут мстить украинцам за те события, признанные в Польше геноцидом. Однако призвал Киев признать сам факт Волынской резни.

Также президент Дуда призвал поляков к осторожности в высказываниях о Волынской трагедии. Он заявил, что "истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня".

В июле прошлого года, в день Волынской трагедии, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект, которым гражданам Польши будет предоставлен особый статус в Украине.